Лобановського запрошували працювати в "Інтер" і "Вальядолід" - дочка тренера

У колишнього тренера "Динамо" Валерія Лобановського в 90-ті роки були пропозиції від італійського "Інтера" та іспанського "Вальядоліда". Про це в онлайн-конференції Sport.ua розповіла дочка легендарного спеціаліста Світлана Лобановська.

За її словами, пропозиція з "Інтера" надійшла в період, коли Лобановський очолював збірну України (2000-2001 роки).

"У тата було запрошення з Італії. Але тодішній президент "Інтера" (Массімо Моратті - ред.) сказав: "На жаль, я знаю добре Лобановського. Він, очолюючи збірну України, ніколи її не залишить", - розповіла Лобановська.

Читайте такожСуркіс: Фільм "Лобановський назавжди" повинен стати навчальним посібником у наших ДЮСШКрім того, у Лобановського була пропозиція з іспанського "Вальядоліда" перед тим, як тренер зважився вирушити працювати в ОАЕ в 1990 році.

"Перед тим, як батько поїхав на Близький Схід, у нього були пропозиції від іспанських клубів, зокрема, від "Вальядоліда". Але тато вважав, що тільки мовою спілкування можна передати свої думки футболістам. У Кувейті та ОАЕ у нього були помічниками тренери, які навчалися у нас в Інституті фізкультури і чудово розуміли його і передавали його думки", – сказала дочка знаменитого тренера.

Нагадаємо, завтра, 1 грудня, вийде в широкий прокат документальний фільм "Лобановський назавжди".