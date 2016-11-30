Матч Кубку України "Нафтовик-Укрнафта" - "Динамо" сьогодні не відбудеться

За півтори години до запланованого початку гри 1/4 фіналу Кубку України "Нафтовик-Укранафта" - "Динамо" головним арбітром матчу Ярославом Козиком, а також спостерігачем арбітражу Юрієм Мосейчуком було прийнято рішення перенести матч, повідомляє ФК "Динамо" (Київ).

Гру відмінено "у зв’язку зі станом футбольного поля на стадіоні «Нафтовик» та високим ризиком нанесення травм".

Як повідомля УНІАН, раніше сьогодні у зв`язку з погодніми умовами також відмінили матч Кубка України "Полтава" - "Шахтар".

Матеріали справи будуть передані в КДК ФФУ для подальшого розгляду й ухвалення рішення.