"Барселона" близька до підписання контракту із Срною - іспанські ЗМІ

Іспанська "Барселона" займається трансфером правого захисника "Шахтаря" Даріо Срни, повідомляє SportArena з посиланням на AS.

Керівництво Барселони дуже незадоволено грою Алейша Відаля і вважає, що поодинці Серхі Роберто не зможе закрити проблемну позицію протягом усього сезону.

За інформацією Marca, боси каталонців мають намір взимку зміцнити правий фланг захисту, і в якості посилення розглядають капітана "Шахтаря" Даріо Срну і захисника італійського "Ювентуса" Стефана Ліхтштайнера.

При цьому швейцарець до останнього часу вважався пріоритетним кандидатом, проте через низку травм каталонці нібито відмовилися від його підписання, сконцентрувавши увагу на Срні, якого клуб намагався підписати ще в останні дні літнього трансферного вікна.

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AS пише, що Срна незадоволений нинішнім становищем "Шахтаря", який протягом останніх двох сезонів вимушено грає в різних містах України через військовий конфлікт на Донбасі, тому також хоче покинути клуб.

Крім того, президент "Шахтаря" Рінат Ахметов раніше обіцяв відпустити Срну в "Барселону" безкоштовно через величезні заслуги хорватського ветерана перед клубом, що також приваблює каталонців, чий спортивний директор Роберт Фернандес нібито вже увійшов у контакт зі Срною та його представниками.

AS стверджує, що протягом найближчих тижнів домовленість по угоді повинна бути досягнута, а сам Срна може переїхати на "Камп Ноу" вже в січні.

34-річний Даріо Срна виступає за "Шахтар" з 2003 року і є рекордсменом за кількістю зіграних матчів за донеччан. У поточному сезоні ветеран провів за гірників 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись голом і сім'ю гольовими передачами.

Чинний контракт Срни з "Шахтарем" закінчується наступного літа.