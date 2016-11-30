Матч Кубку України "Полтава" - "Шахтар" не відбудеться
13:17, 30 листопада 2016Футбол
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Зустрічі «Полтави» та «Шахтаря» завадила погода
Поле у Полтаві не готове для проведення матчу / facebook.com/fcshakhtar
Унаслідок неготовності поля стадіону «Локомотив» у Полтаві, матч 1/4-ї Кубка України між «Полтавою» та донецьким «Шахтарем» скасовано, повідомляє прес-служба Прем`єр-ліги.
Як зазначено в офіційному рапорті матчу, «Поле повністю промерзло, шипи бутсів не входять у ґрунт. Поле представляє небезпеку для футболістів».
Температура повітря в Полтаві складає -10 градусів.
Матеріали справи будуть передані в КДК ФФУ для подальшого розгляду й ухвалення рішення.
Як повідомляв УНІАН, матч "Полтава" - "Шахтар" мав відбутися на місцевому стадіоні "Локомотив" 30 листопада, о 13.00.
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