23-річний воротар "Атлетіко" може перейти в "Арсенал" за 100 мільйонів євро

Англійський "Арсенал" спробує купити воротаря іспанського "Атлетіко" Яна Облака, повідомляє Goal.com.

Тренеру "Арсеналу" Арсену Венгеру імпонує манера гри воротаря і саме він наполіг на тому, щоб проявити інтерес до голкіпера. Разом з тим, у контракті Облака прописана сума відступних в 100 млн. євро.

"Арсенал" далеко не перший клуб, який звернув увагу на словенця, який впевнено захищає ворота своєї команди. І ряд клубів вже нинішньою зимою, ймовірно, зроблять спробу викупити гравця.

Втім, з урахуванням відступних, Облак залишиться в "Атлетіко" ще на деякий час.

23-річний голкіпер є єдиним, хто виходив у нинішньому сезоні в стартовому складі команди Дієго Сімеоне у всіх 13 матчах. В останньому з них "Атлетіко" обіграло "Осасуну" (3:0), а Облак парирував небезпечний штрафний у виконанні суперника на самому початку матчу.