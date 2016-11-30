23-річний воротар "Атлетіко" може перейти в "Арсенал" за 100 мільйонів євро
У контракті словенця Яна Облака прописана сума відступних в 100 млн.
Англійський "Арсенал" спробує купити воротаря іспанського "Атлетіко" Яна Облака, повідомляє Goal.com.
Тренеру "Арсеналу" Арсену Венгеру імпонує манера гри воротаря і саме він наполіг на тому, щоб проявити інтерес до голкіпера. Разом з тим, у контракті Облака прописана сума відступних в 100 млн. євро.
"Арсенал" далеко не перший клуб, який звернув увагу на словенця, який впевнено захищає ворота своєї команди. І ряд клубів вже нинішньою зимою, ймовірно, зроблять спробу викупити гравця.
Втім, з урахуванням відступних, Облак залишиться в "Атлетіко" ще на деякий час.
23-річний голкіпер є єдиним, хто виходив у нинішньому сезоні в стартовому складі команди Дієго Сімеоне у всіх 13 матчах. В останньому з них "Атлетіко" обіграло "Осасуну" (3:0), а Облак парирував небезпечний штрафний у виконанні суперника на самому початку матчу.