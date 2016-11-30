Порошенко постановив cтворити оргкомітет з підготовки та проведення фіналу Ліги чемпіонів 2018 року

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про підготовку та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Порошенко постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу. Указом також затверджено персональний склад Оргкомітету, який очолив глава Адміністрації президента Ігор Райнін.

Президент доручив Кабінету міністрів розробити за участю Федерації футболу України та затвердити у двомісячний строк план заходів з підготовки та проведення матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу.

Уряд має передбачити гарантування публічної безпеки і порядку, належного медичного обслуговування та санітарного благополуччя під час проведення в Києві відповідних заходів. Організувати надання туристичних інформаційних послуг для гостей матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу, а також забезпечити в установленому порядку фінансування видатків, пов'язаних із підготовкою та проведенням заходів.

Кабінету міністрів також доручено періодично інформувати главу держави про стан вжиття заходів з підготовки та проведення в Україні матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу.

Крім того, Київська міська державна адміністрація має розробити і затвердити регіональний план культурно-розважальних заходів для відпочинку й дозвілля туристів на період проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу. КМДА також доручено передбачати під час підготовки проектів міських бюджетів на 2017 і 2018 роки кошти на реалізацію зазначених заходів.

Згідно з указом, Державний комітет телебачення і радіомовлення повинен забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів із підготовки та проведення в Україні матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу.

Як повідомляв УНІАН, Конгрес УЄФА у вересні надав Києву право приймати фінал Ліги чемпіонів 2018 року.