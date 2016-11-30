Грецьке ЗМІ спростувало власну інформацію про інтерес ПАОКа до Реброва

Головний тренер київського "Динамо" український фахівець Сергій Ребров не представляє інтерес в якості потенційного наставника для грецького ПАОК (Салоніки), повідомляє Sport24.gr.

Видання розмістило цю інформацію з посиланням на бесіду з представниками ПАОК.

Таким чином, грецьке ЗМІ спростувало власну ж інформацію про те, що Ребров є претендентом на посаду тренера клубу, опубліковану раніше.

У нинішньому сезоні "Динамо" Сергія Реброва показує гірші результати в порівнянні з минулим сезоном. Команда серйозно відстає від донецького "Шахтаря" в турнірній таблиці чемпіонату України (8 очок) і достроково посіла останнє місце в таблиці групового етапу Ліги чемпіонів. Команда не зможе пробитися в плей-офф єврокубків - ані ЛЄ, ані ЛЧ. Рік тому "Динамо" вийшло в 1/8 фіналу ЛЧ.

У пресі періодично мусуються чутки про можливу відставку Реброва, але керівництво "Динамо" поки не приймає ніяких кадрових рішень по тренерському штабу.