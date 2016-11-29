Реброву запропонували стати головним тренером грецького ПАОКа - ЗМІ

Грецький ПАОК з Салоніків зацікавлений у запрошенні Сергія Реброва на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє Sport24.gr.

За інформацією видання, технічний директор грецького клубу Любош Міхел зустрівся в Україні з Ребровим близько 15 днів тому, запропонувавши наставнику киян посаду тренера ПАОКа.

Читайте такожСуркіс: Футболісти "Динамо" розбещені, але ми приведемо їх до ладуЗазначається, що Ребров не відповів відмовою на пропозицію і збирається вивчити можливість свого переходу в ПАОК.

Нинішнім головним тренером ПАОКа є Владімір Івіч, але керівництво клубу задоволене його роботою. В перших дев'яти матчах чемпіонату Греції команда набрала 11 очок і перебуває на 10-му місці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Сергій Ребров з 2014 року працює головним тренером київського "Динамо". На цій посаді він виграв два чемпіонати та два кубка України. Контракт фахівця з українським клубом закінчується влітку 2017 року.