Збірна Бразилії не планує грати з Україною в 2017 році

В планах збірної Бразилії з футболу на 2017 рік немає матчу проти України. Про наміри "пенаткампеонов" в інтерв'ю Globo Esporte розповів головний тренер команди Тіте, повідомляє Sport Arena.

"Ми хочемо зіграти з Німеччиною, Іспанією, Італією та Португалією. Оскільки Бразилія не буде брати участь в Кубку Конфедерацій, нам необхідно грати з суперниками найвищого рівня", - сказав Тіте Globo Esporte.

Втім, за словами тренера, офіційних або навіть попередніх домовленостей з іншими збірними поки не існує.

Нагадаємо, раніше президент Федерації футболу України Андрій Павелко за підсумками свого візиту до Бразилії заявив, що провів переговори про можливий товариський матч двох національних команд. За його словами, проведення такого спарингу можливо в 2017 або 2018 році.