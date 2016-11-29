На матч чемпіонату U-19 "Шахтар" – "Волинь" поставили 250 тисяч доларів

На матч чемпіонату України U-19 між донецьким "Шахтарем" та "Волинню" (3:0) у букмекерських конторах світу було поставлено понад 250 тисяч доларів. Про це повідомляє сайт "Рейтинг букмекерів", ґрунтуючись на аналітиці біржі ставок Betfair.

Ще перед матчем на гру була поставлена аномальна для поєдинків такого рангу сума в 10 тисяч доларів. П'ять з них були поставлені на переможця зустрічі, а чотири - на те, що в ній буде забитий мінімум один гол.

Перший тайм гри завершився внічию 0:0, але в цей час в конторах продовжували ставити на те, що одна з команд заб'є. До перерви матчу на це було поставлено вже 18 тисяч доларів, і на початку другого тайму "каса" ігри продовжувала зростати.

В останні півгодини матчу "Шахтар" забив тричі і здобув прогнозовану перемогу. У сумі на цю гру було поставлено 250 тисяч доларів, з яких 78 тисяч - на переможця.

Найбільше питань виникло зі ставкою на те, що в матчі буде забито не більше двох голів. 43 тисячі з 47-ми поставили на "менше", але на останніх хвилинах "Волинь" пропустила третій гол.

Нагадаємо, раніше в українському футболі виник скандал у зв'язку з тим, що на гру Першої ліги "Іллічівець" (Маріуполь) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) було поставлено понад 250 тисяч доларів. У Федерації футболу України та Національної поліції займаються розслідуванням цього матчу.