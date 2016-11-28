Суркіс: Фільм "Лобановський назавжди" повинен стати навчальним посібником у наших ДЮСШ

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс після перегляду фільму "Лобановський назавжди" зазначив, що "цей фільм повинен стати навчальним посібником у наших дитячо-юнацьких спортивних школах", повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Щоб підростаючі футболісти розуміли, в якому клубі вони займаються, тренуються, виступають", - підкреслив президент динамівського клубу.

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"Це буде виховувати у хлопців патріотизм. Хотілося б, щоб ці слова почули всі у нашій школі — починаючи від директора і закінчуючи тренерами. Багато нинішні хлопці навіть не знають, хто такий Лобановський. У них перед очима «Ліверпуль», «Баварія», «Манчестер Юнайтед». Тому їм треба показувати те, що було в минулому. Тоді у нас буде і сучасне", - додав Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, президент київського «Динамо» Ігор Суркіс після прем'єри документального фільму «Лобановський назавжди», що відбулася сьогодні в столиці, поділився своїми враженнями від побаченого, а також прокоментував ситуацію з омолодженням складу першої команди.