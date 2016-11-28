Суркіс: Футболісти "Динамо" розбещені, але ми приведемо їх до ладу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс знову зазначив, що деяким гравцям його команди не вистачає мотивації. Про це він заявив після перегляду фільму "Лобановський назавжди", повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Футболісти нинішнього "Динамо" вже трохи розбещені. В тому числі, і мною... Але ми зараз все приведемо до ладу. Ми їм швидко піднімемо мотивацію, повірте мені. Якщо людиною втрачена мотивація, значить в київському "Динамо" він грати не буде. Це перше. Друге. Кажуть, грошей багато не буває, але в мене складається таке враження, що деякі футболісти вже й за гроші грати не хочуть. Втім, претензії у мене є далеко не до всіх", - сказав Суркіс.

Президент "Динамо" також визнав, що перебудова складу, яка зараз розпочалася в команді, вийшла дещо запізнілою.

"Єдине, що я можу сказати: та перебудова, яку почав Сергій Станіславович Ребров, була запізнілою. Мене вже звинувачують у тому, що я дав вказівку перебудовуватися у вересні, по ходу сезону, але я нічого такого не говорив: я ставив завдання вийти з групи Ліги чемпіонів. А от про те, що має сенс починати вводити до складу молодь навіть з ризиком провалу сезону, ми з Сергієм Станіславовичем говорили ще в червні, розуміючи, що зробити гучні придбання нам не вдасться.

Під "гучними трансферами" я не маю на увазі Роналду або Суареса — я маю на увазі футболістів, які значно сильніше тих, хто зараз є в нашому складі. І ось таких виконавців зараз запросити в "Динамо" практично неможливо. Якщо тільки не платити величезну трансферную суму і підписувати контракти на величезну заробітну плату. Вважаю зараз недоцільним платити такі гроші футболістам за те, щоб вони грали в сезоні 2-4 матчі з "Шахтарем" та два матчі з командами, які займають третє місце", - пояснив трансферну політику клубу президент "Динамо".

"Якщо ми в цьому сезоні не виграємо золоті медалі (повірте, незважаючи на поточну турнірну ситуацію, ми за них поборемося!), то в наступному сезоні знову вступимо в чемпіонську гонку. Так, нам треба підсилюватися, і наша селекційна служба в цьому напрямку працює, але підсилюватися треба тільки тими футболістами, які сильніші за наших нинішніх", - додав Суркіс.

Нагадаємо, "Динамо" на даний момент знаходиться на другому місці в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, відстаючи на вісім очок від "Шахтаря". Команда вже втратила шанси на продовження виступів у єврокубках наступної весни, але продовжує боротьбу за Кубок України.