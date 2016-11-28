Понад 80 вболівальникам "Динамо" заборонили відвідувати стадіони в Італії

84 вболівальника київського "Динамо" отримали заборону на відвідування стадіонів в Італії, повідомляє Tribuna.ua, посилаючись на Sport People.

Проти 12 вболівальників також були відкриті кримінальні справи, у них було знайдено холодну зброю та димові шашки.

Раніше, перед матчем Ліги чемпіонів "Наполі" - "Динамо", були затримані 86 українських вболівальників. Поліція зупинила електричку з ними в передмісті Неаполя.

У фанатів "Динамо" виявили ножі, фаєри, пляшки, камені, регбійні шоломи та інші предмети.

Нагадаємо, напередодні матчу Ліги чемпіонів "Наполі" – "Динамо" двоє українських фанів отримали ножові поранення.

Зустрічі між "Динамо" і "Наполі" завершився внічию 0:0.