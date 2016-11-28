Понад 80 вболівальникам "Динамо" заборонили відвідувати стадіони в Італії
17:19, 28 листопада 2016Футбол
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Ультрас київського клубу привезли на матч з "Наполі" ножі, фаєри, пляшки, каміння та інші предмети, заборонені на стадіонах.
84 представники ультрас "Динамо" не пустять на стадіони Італії / facebook.com/wbc.kyiv
84 вболівальника київського "Динамо" отримали заборону на відвідування стадіонів в Італії, повідомляє Tribuna.ua, посилаючись на Sport People.
Проти 12 вболівальників також були відкриті кримінальні справи, у них було знайдено холодну зброю та димові шашки.
Раніше, перед матчем Ліги чемпіонів "Наполі" - "Динамо", були затримані 86 українських вболівальників. Поліція зупинила електричку з ними в передмісті Неаполя.
У фанатів "Динамо" виявили ножі, фаєри, пляшки, камені, регбійні шоломи та інші предмети.
Нагадаємо, напередодні матчу Ліги чемпіонів "Наполі" – "Динамо" двоє українських фанів отримали ножові поранення.
Зустрічі між "Динамо" і "Наполі" завершився внічию 0:0.
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