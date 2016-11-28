Екс-капітан збірної України Тимощук може стати тренером російського "Зеніту"

Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук може увійти в тренерський штаб санкт-петербурзького "Зеніту". Про це повідомляє sportsdaily.ru.

Зазначається, що в останні дні футболіст перебував у Санкт-Петербурзі, де, зокрема, зустрічався з головним тренером "Шахтаря" Мірчею Луческу та відвідав гру "Зеніт-2" у другому російському дивізіоні.

У січні-лютому Тимощук повинен отримати диплом PRO, пройшовши навчання в Центрі ліцензування Федерації футболу України. Ця ліцензія дозволяє працювати в клубах російської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Тимощук виступав за "Зеніт" з 2007-го по 2009-й рік, а потім після повернення з мюнхенської "Баварії" - з 2013-го по 2015-й рік. Кілька днів тому у 37-річного футболіста закінчився контракт з казахстанським "Кайратом", який сторони вирішили не продовжувати.

У складі збірної України Тимощук провів 144 матчі, ставши рекордсменом команди за цим показником. Після Євро-2016 він оголосив про завершення міжнародної кар'єри.