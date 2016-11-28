Якщо Марлос хоче грати за збірну України, потрібно погоджуватися - Красніков

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос міг би серйозно підсилити збірну України з футболу. Таку думку в інтерв'ю газеті "Сьогодні" висловив спортивний директор національної команди Євген Красніков.

"Думаю, Марлос серйозно допоміг би збірної України. Так, кажуть, що потрібно довіряти лише нашим українцям, але я можу навести приклади багатьох більш футбольних країн — Італії, Португалії, Іспанії, вони все одно вдаються до натуралізації. Гвінеєць Едер і бразилець Пепе в Португалії, бразилець Тьяго Мотта в Італії.

Я не кажу, що це потрібно робити поголовно. Але якщо з'являється гравець, який має юридичні можливості, і горить бажанням... Головне, це має бути бажання гравця. Він повинен проникнутися і дійсно грати за Україну серцем. Якщо Марлос це усвідомлює, потрібно погоджуватися, тому що це гравець топ-рівня", - вважає Красніков.

Нагадаємо, раніше Марлос висловлював зацікавленість у виступах за збірну України. Бразилець отримає право змінити громадянство на українське на початку 2017 року.

Також додамо, що саме Євген Красніков в якості спортивного директора харківського "Металіста" вперше запросив Марлоса грати в Україну. За "Металіст" бразилець грав у 2012-2014 роках, після чого перейшов в "Шахтар".