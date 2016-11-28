П'ятов випередив Тимощука та увійшов до Топ-10 гравців "Шахтаря" за зіграними матчами

Воротар донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов увійшов до Топ-10 футболістів за кількістю зіграних матчів за "гірників". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Досягнення підкорилося П'ятову під час вчорашнього матчу проти "Дніпра", ця гра стала для голкіпера 327-й у футболці "Шахтаря". У загальному заліку П'ятов випередив Анатолія Тимощука, в активі якого було 326 зустрічей.

Андрій П'ятов перейшов у "Шахтар" з полтавської "Ворскли" в грудні 2006 року. З тих пір він зіграв за донеччан 196 матчів у чемпіонаті України, 29 – в Кубку України, 5 – в Суперкубку України і 97 - в єврокубках.

Лідирує в цьому рейтингу Даріо Срна, який провів за "Шахтар" 511 матчів. Далі йдуть Михайло Соколовський та Сергій Ященко, які виступали за "гірників" у 70-90 роках минулого століття.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі Прем'єр-ліги "Шахтар" обіграв "Дніпро" з рахунком 2:0.