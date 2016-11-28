На Моуріньо обрушилася чергова хвиля жорсткої критики від вболівальників та журналістів

На головного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо обрушилася нова хвиля критики від вболівальників і фахівців після того, як манкуніанці вчора знову не змогли виграти в матчі Прем'єр-ліги. Про це повідомляє 101greatgoals.com.

У вчорашньому матчі Прем'єр-ліги "МЮ" зіграв внічию з "Вест Хемом" (1:1), а Моуріньо за надто бурхливе вираження невдоволення рішенням судді був видалений з лави запасних.

Зокрема, букмекерська контора Ladbrokes зазначила, що в минулому сезоні "Манчестер Юнайтед" під керівництвом Луї Ван Гаала взяв в тих же 13 матчах 27 очок, в той час як зараз у команди - лише 20.

"Моуріньо – це справжня ганьба. Це що, його вже втретє відправляють на трибуни в нинішньому сезоні? Жалюгідне видовище", - написав на своїй сторінці в Twitter авторитетний блогер і вболівальник "Арсеналу" Le Grove.

Інший відомий вболівальник "Арсеналу", який має аккаунт @VieiraPaddy, також висміяв невдачі португальця. "Моуріньо витратив 150 мільйонів фунтів і тепер на 10 очок відстає від команди, яку він у минулому сезоні ледь не довів до вильоту з АПЛ. Особливий", - написав він.

Журналіст Sky Sports Пітер Холл закликав клуб звільнити Моурінью: "Будь-який інший тренер після таких витрат на гравців вже був би звільнений. Не варто було давати роботу такій огидній людині. Позбавтеся від нього", - заявив він.

Інший популярний футбольний блогер Кайл Мартіно також відзначив витрати "МЮ" в останні роки: "Моуріньо набрав на два очки менше, аніж Девід Мойес після стількох же турів. З моменту звільнення Девіда МЮ витратив 615 мільйонів. Ой".

Нагадаємо, Жозе Моуріньо прийшов в "МЮ" перед початком нинішнього сезону і витратив на ринку рекордні кошти для посилення команди. Зокрема, до манкуніанців приєдналися півзахисники Поль Погба і Генріх Мхітарян, а також форвард Златан Ібрагімовіч.