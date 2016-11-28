Основний півзахисник київського "Динамо" отримав серйозну травму

Півзахисник київського "Динамо" Дерліс Гонсалес отримав серйозну травму. Про це в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2" розповів тренер столичної команди Сергій Ребров.

За його словами, саме через травму футболіст не поїхав з командою на виїзний матч з луцькою "Волинню", який завершився перемогою киян з рахунком 4:1.

Більш детальна інформація про травму, а також строки відновлення парагвайського півзахисника невідомі.

Нагадаємо, 22-річний Дерліс Гонсалес перейшов до "Динамо" влітку 2015 року зі швейцарського "Базеля" за 9,4 мільйона євро.

В останніх матчах Сергій Ребров використовував на його позиції 18-річного вихованця клубу Віктора Циганкова або 26-річного Артема Громова.