Основний півзахисник київського "Динамо" отримав серйозну травму
10:50, 28 листопада 2016Футбол
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Дерліс Гонсалес, ймовірно, пропустить найближчі матчі команди.
Дерліс отримав серйозну травму / dynamo.kiev.ua
Півзахисник київського "Динамо" Дерліс Гонсалес отримав серйозну травму. Про це в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2" розповів тренер столичної команди Сергій Ребров.
За його словами, саме через травму футболіст не поїхав з командою на виїзний матч з луцькою "Волинню", який завершився перемогою киян з рахунком 4:1.
Більш детальна інформація про травму, а також строки відновлення парагвайського півзахисника невідомі.
Нагадаємо, 22-річний Дерліс Гонсалес перейшов до "Динамо" влітку 2015 року зі швейцарського "Базеля" за 9,4 мільйона євро.
В останніх матчах Сергій Ребров використовував на його позиції 18-річного вихованця клубу Віктора Циганкова або 26-річного Артема Громова.
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