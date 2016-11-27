Ла Ліга: Кравець забив третій гол за "Гранаду", "Барселона" втратила очки в Сан-Себастьяні (результати матчів)

Український форвард "Гранади" Артем Кравець забив свій третій гол у чемпіонаті Іспанії з футболу. Футболіст збірної України відзначився в матчі з "Сельтою". Він відібрав м'яч у захисника суперників, обіграв воротаря і відправив м'яч у порожні ворота.

Тим не менш, цей гол не допоміг "Гранаді" здобути хоча б нічию - команда українця програла з рахунком 1:3 і продовжує посідати останнє місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

Лідером чемпіонату залишається "Реал", який вчора здобув перемогу над хіхонським "Спортінгом" (2:1). Більше того, сьогодні мадридці збільшили перевагу в чемпіонаті над "Барселоною", яка не змогла обіграти в Сан-Себастьяні "Реал Сосьєдад" (1:1).

Також зазначимо, що протягом 13-го туру "Севілья" перемогла "Валенсію" (2:1), а мадридський "Атлетико" розгромив "Осасуну" (3:0).

Результати матчів:

Реал Сосьєдад - Барселона - 1:1 (0:0)

Голи: Вілліан (53) - Мессі (59).

Осасуна - Атлетіко - 0:3 (0:2)

Голи: Годін (36), Гамейро (37), Феррейра-Карраско (90).

Реал - Спортінг - 2:1 (2:1)

Голи: Роналду (5, з пенальті), Хамес Родрігес (18) - Кармона Бонет (35).

Севілья - Валенсія - 2:1 (0:0)

Голи: Гарай (53, у свої ворота), Пареха (75) - Ель Хаддаді (66).

Становище лідерів:

1. Реал - 33;

2. Барселона - 27;

3. Севілья - 27;

4. Атлетіко - 27;

5. Реал Сосьєдад - 23

6. Вільярреал - 22;

7. Ейбар - 21;

8. Атлетік - 20.