УПЛ. "Зоря" на останній хвилині врятувала нічию в матчі з "Карпатами"

Львівські "Карпати" завершили внічию матч проти луганської "Зорі" у 16-му турі української Прем'єр-ліги. Зустріч закінчилася з рахунком 2:2.

"Карпати" двічі під час матчу виходили вперед. Перший гол за львів'ян на 12-й хвилині забив Ігор Худоб'як, який замкнув у воротарській зоні подачу з правого флангу у виконанні Дениса Мірошниченка.

"Зорі", щоб відігратися, знадобилося 10 хвилин. Захисник луганчан Артем Сухоцький отримав м'яч після подачі Олександра Караваєва і відправив його в дальній нижній кут воріт голкіпера "Карпат" Романа Підківки.

На 29-й хвилині "Карпати" знову вийшли вперед - плутанина між захисниками гостей призвела до того, що м'яч опинився у Худоб'яка у штрафному майданчику "Зорі". Худоб'як скинув сферу під удар Густаво Бланко-Лещуку, і останній пробив точно під поперечину.

Відігратися "Зорі" вдалося лише на 90-й хвилині завдяки майстерності півзахисника Желько Любеновіча, який реалізував штрафний удар, відправивши м'яч над стінкою прямо у ворота.

Карпати - Зоря - 2:2 (2:1)

Голи: Худоб'як (12), Бланко-Лещук (29) - Сухоцький (22), Любеновіч (90+1);

К: Підківка, Мірошниченко, Зубейко, Лобай, Нестеров, Кравець (Марковіч, 66), Кльоц (Грисьо, 78), Вербний, Костевич, Худоб'як, Бланко-Лещук (Чачуа, 39);

З: Шевченко, Сухоцький (Безбородько, 67), Форстер, Сіваков, Опанасенко, Чайковський, Ліпартія (Пауліньо, 62), Караваєв, Любеновіч, Петряк (Соболь, 46), Кулач;

Попередження: Марковіч - Любеновіч, Чайковський.