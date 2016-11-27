Прем'єр-ліга. Дніпро - Шахтар: онлайн-трансляція (відео)

У колишні роки матч між "Дніпром" і донецьким "Шахтарем" обов'язково отримував звання центральної гри тижня. Сьогодні ця зустріч навряд чи має такий статус, але свіжа в пам'яті історія взаємин команд дає привід сподіватися, що господарі зможуть дати бій "гірникам".

В останньому турі "Дніпро" обіграв "Ворсклу" і таким чином перервав свою безвиграшну серію у всіх турнірах, яка тривала з серпня. У цей період "біло-блакитні" з команди, яка радувала глядачів грою своєї молоді, перетворилися в звичайного аутсайдера чемпіонату. А та сама молодь - Андрій Близниченко, Ігор Когут, Юрій Вакулко і Денис Баланюк - тепер, як і рік тому, грає за дубль.

Тому зараз надії "Дніпра" пов'язані, насамперед, з досвідченими гравцями - Русланом Ротанем, Сергієм Кравченком і Валерієм Лучкевичем. Останній повернувся на поле після травми лише в минулому турі, але саме він забив переможний гол "Ворсклі".

"Шахтар" виступає в Прем'єр-лізі згідно початкового плану. "Гірники" впевнено лідирують у турнірній таблиці, а їх тренер Пауло Фонсека в матчах УПЛ дозволяє собі проводити планову ротацію. Зокрема, на гру з "Дніпром" в основному складі вийдуть захисник Богдан Бутко та форвард Едуардо - перший замінить в основі Даріо Срну, який пропускає гру через перебір жовтих карток, а другий - Факундо Феррейру. З тієї ж причини, що і Срна, сьогодні поле не вийде Бернард.

У першому колі "Шахтар" переміг "Дніпро" з рахунком 4:0, і сьогодні букмекери знову вважають донеччан явним фаворитом зустрічі. На перемогу "гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,28, а от виграш "Дніпра" оцінюється з котируваннями до 11,75.

Матч "Дніпро" - "Шахтар" розпочнеться на стадіоні "Чорноморець" в 19:30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".