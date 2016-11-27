Прем'єр-ліга. Карпати - Зоря: онлайн-трансляція (відео)

Львівські "Карпати" проводять один з найгірших сезонів у своїй історії. У 15 матчах чемпіонату команда зазнала дев'ять поразок і продовжує знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці.

Не особливо допомагає львів'янам й зміна зміна головного тренера. Під керівництвом білоруського фахівця Олега Дулуба "Карпати" вже вилетіли з Кубку України, а в Прем'єр-лізі також виступають не так, як хотілося б вболівальникам. Лише в останніх іграх у "біло-зелених" намітився рух до кращого - в листопаді львів'яни перемогли "Ворсклу", а потім мали шанси відібрати очки у донецького "Шахтаря". Матч проти "Зорі" має показати, були ці досягнення "Карпат" випадковістю або тенденцією.

Тим часом, "Зоря" також переживає не найкращий період у сезоні, хоча все одно має бути задоволена нинішнім станом справ. Боротьба на двох фронтах - в чемпіонаті і Лізі Європи - очікувано втомила команду, що не володіє довгою лавою запасних. В результаті, тепер "Зоря" знову пропустила київське "Динамо" на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Напевно в луганському клубі вважають це невдачею, хоча дане розчарування говорить скоріше про високу планку очікувань від "Зорі".

У першому колі "Зоря" перемогла "Карпати" з рахунком 2:1, а боротьба за результат між командами тривала до самого кінця матчу. Очікується, що сьогодні луганчанам, які тільки в четвер проводили в Стамбулі виїзну зустріч в Лізі Європи, здобути перемогу буде анітрохи не легше.

Тим не менш, букмекери все одно вважають фаворитом цього матчу "Зорю". На перемогу луганчан приймаються ставки з коефіцієнтом до 1,83, а на "Карпати" - до 4,80.

Матч "Карпати" - "Зоря" розпочнеться на стадіоні "Арена Львів" в 17:00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".