"Мілан" обіграв "Емполі" і вийшов на "чисте" друге місце в Серії А

У Емполі завершився матч 14-го туру чемпіонату Італії, в якому "Емполі" приймав на своєму полі "Мілан" і програв з рахунком 1:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

До перерви господарі поля зберігали рівну ситуацію на полі. А на гол Джанлуки Лападули на 15-й хвилині досить оперативно відповіли своїм. На 17-й хвилині рахунок зрівняв гравець "Емполі" Ріккардо Сапонара. А після перерви "Емполі" протримався на рівних із суперником третину тайму.

Після години ігрового часу перевага гостей стала зростати досить швидко. На 62-й хвилині "Мілан" вивів вперед Хесус Саєс Сусо. А за дві хвилини, на 64-й, гравець "Емполі" Андреа Коста невдало підставив ногу під м'яч після прострілу з флангу в атаці гостей - той залетів у ворота від ноги гравця господарів поля, автогол. За 14 хвилин, на 78-й, Лападула зробив дубль й довів рахунок до великого - 1:4.

Таким чином, "Мілан" вийшов на "чисте" друге місце в таблиці, набравши 29 очок. Команда відірвалася від "Роми" (26), але як і раніше істотно поступається лідерові турнірної таблиці "Ювентусу" - 33 пункти.

"Рома" і "Ювентус" свої матчі 14-го туру проведуть у неділю, 27 листопада.