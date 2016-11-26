"Челсі" обіграв "Тоттенхем" і залишився лідером англійської Прем'єр-ліги

У Лондоні завершився центральний матч туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" приймав на своєму полі "Тоттенхем" і виграв з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

У грі на "Стемфорд Брідж" господарі поля вже на 11-й хвилині опинилися в ролі наздогоняючих. Аллі зробив ривок до штрафного "Челсі", але впав, зіткнувшись з Луїсом. М'яч відскочив до Крістіана Еріксена і данець розстріляв ближній кут воріт господарів - 1:0. "Челсі" досить швидко перехопив ініціативу, багато і охоче атакував, а на 45-й хвилині зрівняв рахунок. Педро Родрігес прийняв м'яч, розвернувся і обвідним ударом відправив шкіряну кулю у дальній верхній кут.

Вирішальний момент у грі стався на самому початку другого тайму, на 51-й хвилині. Коста зліва увірвався в штрафну "Тоттенхема" і викотив м'яч на лінію воротарського майданчика під удар набігаючого Віктора Мозеса, який розстріляв ворота суперника - 2:1.

Також свої матчі сьогодні виграли "Ліверпуль" (у "Сандерленда", 2:0) і "Манчестер Сіті" - в гостях у "Бернлі" (1:2).

Таким чином, положення в трійці лідерів чемпіонату АПЛ не змінилося - у "Челсі" 31 очко, "Ліверпуля" і "Манчестер Сіті" - по 30.