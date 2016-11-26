"Баварія" обіграла "Байєр" в центральному матчі туру німецької Бундесліги

У Мюнхені завершився центральний матч туру чемпіонату Німеччини з футболу серед команд Бундесліги, в якому "Баварія" приймала на своєму полі "Байєр" з Леверкузена і здобула перемогу з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Після сенсаційної поразки в Лізі чемпіонів від російського "Ростова" (2:3), мюнхенці жадали перемоги. Тим більше. що в національному чемпіонаті вони також програють у боротьбі за лідерство. До того ж, напередодні РБ Лейпциг розгромив у гостях "Фрайбург" з рахунком 4:1.

У матчі з командою з Леверкузена гравці "Баварії" відкрили рахунок на 30-й хвилині, коли точний удар вдався Тіаго Алькантрі. Він забив м'яч на добиванні після удару Філіпа Лама, який відбив голкіпер гостей Лено. За 5 хвилин, на 35-й, Хакан Чалханоглу зрівняв рахунок, забивши несподіваний і красивий гол у ворота господарів поля. Тим не менш, "Баварія" зуміла здобути перемогу. Вирішальний момент у матчі стався на 56-й хвилині, коли влучного удару завдав Матс Хуммельс - 2:1.

Раніше сьогодні "Айнтрахт" з Франкфурта обіграв "Боруссію" (Дортмунд) з рахунком 2:1 і вийшов на чисте 3-е місце в турнірній таблиці.

Після сьогоднішніх матчів у РБ Лейпциг 30 очок, "Баварії" - 27, "Айнтрахта" - 24.