"Динамо" обіграло "Волинь" у гостьовому матчі Прем'єр-ліги

У Луцьку завершився матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала київське "Динамо" і програла фавориту.

Матч завершився з рахунком 1:4.

Кияни здобули вольову перемогу, програючи по ходу матчу з рахунком 0:1.

Господарі поля надзвичайно активно розпочали матч і вже на 6-й хвилині відкрили рахунок - гол забив Анатолій Діденко. Він першим опинився біля м'яча і сильним ударом відправив його під поперечину, що стало абсолютно несподіваним початком гри.

Тим не менш, кияни досить швидко перехопили ініціативу і вже на 21-й хвилині зрівняли рахунок. Рибалка довгою передачею вивів Громова на ворота, той перекинув м'яч через Марчука, а Мораес з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у сітку - 1:1. А в самій кінцівці першого тайму, на 45-й хвилині, "Динамо" вийшло вперед. Активний Громов, увійшовши в штрафну, зробив ідеальну передачу на Ярмоленка, який спокійно закотив м'яч у порожні ворота - 2:1.

Після перерви гра проходила куди більш спокійно. Але і в такій грі кияни зуміли відзначитися. На 71-й хвилині Буяльський поздовжньою передачею вивів Мораєса в штрафний, той обвів воротаря і відправив м'яч у порожні ворота.

А в самій кінцівці, в доданий арбітром час, на 93-й хвилині гри Мораєс ще раз вразив ворота лучан. Віда зі своєї половини зробив передачу вперед, та Мораєс, вийшовши один на один з воротарем "Волині", перекинув м'яч через Марчука. На рахунку бразильця хет-трик у цьому матчі.

Таким чином, "Динамо" набрало 36 очок і, як раніше знаходиться на другому місці в турнірній таблиці УПЛ. У "Волині" 9 очок і 10-е місце в таблиці.