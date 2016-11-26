"Миколаїв" став першим півфіналістом Кубка України з футболу

У Миколаєві завершився перший матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Миколаїв" приймав маріупольський "Іллічівець" виграв у серії пенальті - 0:0 (4:2).

Основний і додатковий час голів не принес - 0:0. Разом з тим, гра проходила у впертій і обопільно гострій боротьбі. А наприкінці овертайму, на 119-й хвилині суддя навіть змушений був видалити одного з гравців. Футболіст "Миколаєва" Віктор Берко на фланзі схопив за руку гравця "Іллічівця" Руслана Фоміна, який тікав у відрив, та отримав другу жовту картку - видалення. Втім, мікро перевагою за 1-2 хвилини ігрового часу футболісти "Іллічівця" скористатися не зуміли.

А в серії пенальті куди більш досвідчені гравці "Іллічівця", які мають досвід виступів в Прем'єр-лізі в останні роки, несподівано здригнулися. Руслан Фомін та Дмитро Мишнєв не забили голи, в той час як гравці "Миколаєва" реалізували всі чотири пенальті. Відзначилися Ваге Саркісян, Вадим Шаврін, Дмитро Сартіна і Юрій Батюшин. У гостей голи забили Кирило Сидоренко та Олександр Козак - 4:2.

Таким чином, "Миколаїв" став першим півфіналістом Кубка України сезону 2016/17.

Ще три матчі 1/4 фіналу відбудуться у середу, 30 листопада. У числі учасників турніру залишаються "Шахтар", "Динамо" і "Дніпро", які проведуть свої матчі.