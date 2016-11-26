Визначився склад груп Кубка конфедерацій-2017 з футболу

В Казані відбулося жеребкування Кубка Конфедерацій з футболу - традиційного турніру, який відбувається за рік до світової першості, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

В результаті жеребкування сім найсильніших команд з різних континентів і можливі господарі майбутнього ЧС - збірна Росії - були розбиті на дві групи, по чотири в кожній.

До Групи А потрапили команди Росії, Нової Зеландії, Португалії та Мексики. До Групи В - Німеччина, Австралія, Чилі і майбутній чемпіон Африки, який визначиться 5 лютого, коли відбудеться фінал Кубка Африки в Габоні.

Турнір пройде в Росії влітку майбутнього року.

Чемпіонат світу-2018 з футболу повинен пройти в Росії. Незважаючи на всі протести світової спільноти через дії РФ на міжнародній арені, зокрема, анексії українського Криму і конфлікту на Донбасі, ФІФА ніяк не може наважитися відібрати у РФ право проведення турніру.