"Ворскла" обіграла "Сталь" в гостьовому матчі Прем'єр-ліги

У Кам'янському завершився матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" приймала на своєму полі полтавську "Ворсклу" і програла з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена в самій кінцівці гри.

Матч проходив у приблизно рівній і обопільно гострій боротьбі, але в кінцівці більше пощастило гостям, завдяки точному удару, який завдав Павло Ребенок. На 89-й хвилині, після того, як Непогодов вибив м'яч, Загорулько і Дитина організували атаку по лівому флангу. Ребенок увірвався в штрафну, змістився в центр і завдав точного удару.

Арбітр компенсував 3 хвилини і "Сталь" встигла подати кутовий, але полтавчани відбилися.

Таким чином, "Ворскла" набрала 19 очок і відірвалася в боротьбі за 7-9 місця від "Сталі" та "Зірки" (по 14).

Як повідомляв УНІАН, "Зірка" в паралельному матчі в Одесі програла "Чорноморцю" з рахунком 1:2.