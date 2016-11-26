"Чорноморець" здобув вольову перемогу над "Зіркою" в матчі Прем'єр-ліги

В Одесі завершився перший матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав "Зірку" з Кропивницького і здобув вольову перемогу.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Гра розпочалася досить жваво і вже на 3-й хвилині рахунок відкрили гості. Гол забив Дмитро Білоног. Одесити провалилися в обороні, після довгої передачі Загальського його партнер по команді Білоног вийшов один на один і пробив повз воротаря Боровика 0:1. Гості утримували перевагу до середини першого тайму, на 25-й хвилині "Чорноморець" зрівняв рахунок після точного удару Дмитра Коркішка. Татарков діагональною передачею вивів Коркішко один на один, і той технічно пробив у дальній кут воріт.

У другому таймі доля матчу була вирішена на 78-й хвилині, коли гол забив Олександр Андрієвський. Після кутового у виконанні "Чорноморця" і кількох рикошетів м'яч від Азацького відлетів до Андрієвського, який потужним ударом відправив м'яч у ворота - 2:1. У час, що залишився, гості відзначилися тільки грубістю. На 84-й хвилині Руслан Зубков отримав червону картку. Гравець зірвав атаку одеситів у центрі поля - друга жовта картка і видалення.

Таким чином, "Чорноморець" набрав у турнірній таблиці 22 очки і зберіг 6-е місце. На рахунку "Зірки" - 14 балів і, як і раніше, 9-е місце.