Феррейра пропустить матч "Шахтаря" з "Дніпром"

До зустрічі з дніпропетровським «Дніпром» не готується Факундо Феррейра, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар" (Донецьк).

У аргентинського нападника невелике ушкодження спини, і він сьогодні тренувався за індивідуальною програмою.

Крім того, із-за отриманих у попередньому турі жовтих карток поєдинок з дніпрянами пропустять також Даріо Срна, Максим Малишев та Бернард.

Матч "Дніпро" - "Шахтар" відбудеться в Дніпропетровську 27 листопада. Початок гри - о 19.30.

УНІАН проведе відео-онлайн-трансляцію гри.