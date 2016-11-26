Феррейра пропустить матч "Шахтаря" з "Дніпром"
15:27, 26 листопада 2016Футбол
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Гравець приєднався до цілої групи футболістів донецької команди, які не зіграють в майбутньому матчі.
"Гірники" готуються до матчу з "Дніпром" / shakhtar.com
До зустрічі з дніпропетровським «Дніпром» не готується Факундо Феррейра, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар" (Донецьк).
У аргентинського нападника невелике ушкодження спини, і він сьогодні тренувався за індивідуальною програмою.
Крім того, із-за отриманих у попередньому турі жовтих карток поєдинок з дніпрянами пропустять також Даріо Срна, Максим Малишев та Бернард.
Матч "Дніпро" - "Шахтар" відбудеться в Дніпропетровську 27 листопада. Початок гри - о 19.30.
УНІАН проведе відео-онлайн-трансляцію гри.
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