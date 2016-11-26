Прем'єр-ліга, 16-й тур, "Волинь" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі київське "Динамо".

Зустрічаються команди, які займають 10-е і 2-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

Після 15-ти турів на рахунку "Динамо" 33 очки, в той час як у господарів поля з Луцька - всього 9. "Волинь" у цьому сезоні здобула лише дві перемоги при трьох нічиїх і десяти поразках - вкрай неприємна статистика для ще недавнього міцного середняка турнірної таблиці.

У той же час, кияни не можуть боротися на рівних в цьому сезоні з "Шахтарем", але впевнено тримаються в боротьбі з "Зорею" за 2-3 місця, випереджаючи суперника на 3 очки. До речі, у киян абсолютно протилежна з "Волинню" статистика - 10 перемог, 3 нічиї та 2 поразки.

В очному матчі першого кола в Києві "Динамо" перемогло зі скромним рахунком 2:1. Більше того, кияни програвали після першого тайму (гол на рахунку Сергія Петрова), але у другому переламали хід гри і, завдяки точним ударам Миколи Морозюка та Дениса Гармаша, добилися перемоги.

На котируваннях букмекерських контор в сьогоднішньому матчі фаворитом також є "Динамо". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 1,19 до 1, на нічию - 5,74 до 1, а на перемогу "Волині" - 13,84 до 1.

Матч "Волинь" - "Динамо" розпочнеться у Луцьку о 19.30.

Тб-трансляцію гри проведе канал "2+2".