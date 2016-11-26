Прем'єр-ліга, 16-й тур, "Чорноморець" - "Зірка": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить стартовий матч 16-го туру чемпіонату України з футболу середи команд Прем'єр-Ліги, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі "Зірку" з Кропивницького.

У цій грі зійдуться на полі 6-а і 9-а команди турнірної таблиці УПЛ.

У "Чорноморця" на даний момент 19 очок та одеська команда бореться за потрапляння в Топ-6 за підсумками першої частини турніру. Втім, "Зірка", яка відстає на 5 очок (14), також не втратила шансів продовжити боротьбу за медалі у другій частині змагань. Втім, для цього "Зірки" необхідно обов'язково перемагати в Одесі.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом матчу є "Чорноморець". Ставки на перемогу одеситів приймаються з коефіцієнтом 1,96 до 1, у той час як на нічию - 3,16 до 1, а на перемогу "Зірки" - 3,82 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Зірка" розпочнеться в Одесі о 14.00.

ТБ-трансляцію гри проведе канал "2+2".