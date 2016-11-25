Вісім матчів в українському футболі визнані договірними - ФФУ

Голова Комітету з етики та чесної гри ФФУ Ігор Кочетов розповів про виявлені договірних матчах, а також про ще п'ять підозрілих ігор, повідомляє SportArena.

"Ми вже направили в КДК ФФУ список восьми матчів, які були визнані нами договірними", - заявив Кочетов.

"Вони гралися протягом цього року і в кінці минулого. Це матчі молодіжної та Першої ліги, по них вже є рішення КДК. Ще 5 матеріалів щодо матчів знаходяться на розгляді. Сподіваюся, що незабаром їх розглянуть", - додав фахівець.

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"У Прем'єр-лізі зараз тільки матч Зірка — Волинь викликав підозру, інші — ні. Але є ще низка матчів чемпіонату U-21 та U-19. Ми звернулися до Прем'єр-лігу, щоб вона не ставила гри цих турнірів на будні дні, адже тоді азіатські тоталізатори не ставлять їх на свої «лінійки». Дуже велику тривогу у нас викликають матчі Першої ліги. Викорінити це явище — завдання всіх: тренерів, клубів ПФЛ. Не може один комітет розповідати тренеру та президенту, що у них робиться в клубі. Ми не можемо постійно попереджати футболістів грати чесно. Важливо, щоб «закон Павелко» працював не тільки в Києві, але і на місцях. Генеральній прокуратурі та Національної поліції потрібно для цього виділити більше людей", - підкреслив Кочетов.

Як повідомляв УНІАН, матч 15-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги між кропивницкой "Зіркою" і луцькою "Волинню" (2:0) міг бути зіграний з фіксованим результатом. Про це в інтерв'ю "Футбол 24" заявив голова Комітету з етики та чесної гри Ігор Кочетов.