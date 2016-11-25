У січні відбудеться традиційний 22-й за ліком футбольний турнір Меморіал Олега Макарова

Турнір пройде в 22-й раз, повідомив голова Київської обласної федерації футболу Максим Мельничук на прес конференції в УНІАН.

Зокрема, він сказав: "Нинішній турнір очікуваний, один з найпопулярніших, серед тих, які проводить КОФФ. Традиційно, його всі чекають. Вболівальники, фахівці, ветерани київського футболу, самі команди... Ми вже відкрили заявку на нинішній турнір, очікуємо близько 20 команд. Може буде і більше, як неодноразово бувало раніше. Дві команди вже підтвердили участь у змаганнях. Київщина багата футбольними талантами. Як підтвердження, за роки проведення турніру Меморіал Макарова відкрив нам безліч імен, гравці виступають на найвищому рівні. Місця проведення цьогорічного турніру традиційні - Вишгород, Вишневе і, зрозуміло, Київ".

У свою чергу, заступник голови КОФФ, відомий український журналіст Валерій Валерко наголосив: "Турнір пам'яті Макарова - візитка Київщини, нашого футболу. Перша мета, яку традиційно переслідує турнір, вшанувати пам'ять Великого воротаря. А разом з ним, і всіх інших ветеранів "Динамо", які пішли з життя наших славних футболістів. Недарма, славетний гравець "Динамо" Андрій Біба під час проведення турніру завжди підкреслює, що Меморіал Макарова - шана всім київським футболістам, які пішли з життя".

За словами Валерко, дуже символічно, що у день фіналу турніру традиційно всі ветерани, вболівальники, фахівці футболу збираються на Байковому кладовищі, біля могили Макарова і віддають данину пам'яті гравця. Друга мета турніру - надати командам підготовчий полігон до нового сезону і дати можливість провести кілька зайвих передсезонних матчів, зігратися в нових поєднаннях.

«Щодо регламенту турніру, він традиційний - команди розбиваються на 4 групи - по 5-6 колективів, в залежності від кількості учасників. По дві найкращі з кожної групи виходять в плей-офф, з 1/4 фіналу йдуть ігри на вибування, де і визначається переможець. У нас є як постійні, так і нові місця для проведення матчів турніру. Зокрема, в цей раз матчі пройдуть у Лютежі (Вишгородський район) та на новому стадіоні зі штучним покриттям у Вишневому. У Києві матчі традиційно приймають КДЮСШ-15 на Теремках і стадіон "Локомотив". Ведемо переговори з ФК "Динамо" (Київ) про надання полів для проведення матчів. Також зазначу, що учасниками змагань в цьому році вже точно стануть команди МФК "Житомир" і "Авангард" (Бзів, Баришівський район). Зараз ведемо переговори з керівництвом команди "Фортуна" (Латвія). Також розіслали запрошення в Білорусь, Грузію, Молдову та Польщу", - додав він.

У свою чергу, голова Комітету арбітрів КОФФ Ігор Ковалевич розповів про комерційну складову турніру: "Ми повинні розвивати найпопулярніший на Київщині футбольний турнір. Зокрема, на нещодавньому Виконкомі КОФФ ми презентували благодійний фонд "Київщина футбольна". Саме він забезпечив призовий фонд у 200 тис. грн. Переможець, імовірно, отримає 100 тис. грн, фіналіст - 50, півфіналісти - по 25. Крім того, ми повинні зацікавлювати команди-учасниці не тільки футбольною програмою, але й культурної - де відпочити, куди сходити, які пам'ятки архітектури подивитися. Все це повинно підвищувати імідж турніру в очах наших гостей".

Член Виконкому КОФФ Василь Наливайко також зазначив: "Меморіал Макарова – це бренд. При цьому не лише київського обласного футболу, але і всієї України. І під цей бренд ми повинні створити відповідні умови. Наше завдання - забезпечити комфорт вболівальникам, командам, ветеранам, фахівцям, ЗМІ... Особливо це важливо з урахуванням того, що турнір буде проходити в зимовий час".

Вдова воротаря Олега Макарова, автор книги "Воротар" Людмла Михайлівська сказала, що "дуже приємно, коли підтримуються традиції".

"Це важливо не тільки нам, ветеранам та середньому поколінню, а насамперед – молоді, тим, хто буде виховуватися на таких гравцях як Олег Макаров. І дуже приємно, що КОФФ береже традиції, проводить турнір. Не всі федерації за видами спорту можуть собі це дозволити. Хочеться, щоб футбольний турнір Меморіал Макарова розвивався і далі. Сподіваюся, що цього разу, як і завжди, він пройде на високому рівні. Запрошуємо всіх любителів футболу на рядові матчі, і, зрозуміло, на фінал", - додала вона.

Меморіал Олега Макарова відбудеться з 17 по 29 січня 2017 року.