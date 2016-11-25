Ще один бразилець з "Шахтаря" виявив бажання грати за збірну України

Бразильський лівий захисник донецького "Шахтаря" Ісмаїлі заявив, що в майбутньому може погодитися на пропозицію виступати у складі збірної України. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на слова футболіста в інтерв'ю журналу "Футбол".

Згідно із законодавством, Ісмаїлі отримає право отримати українське громадянство через рік, коли настане п'ять років з тих пір, як він живе і працює в Україні.

"Залишився ще один рік до п'яти років в Україні. Якщо мені запропонують грати за збірну України, я не бачу ніяких проблем. Я полюбив Україну і готовий захищати кольори вашої збірної", - заявив Ісмаїлі.

Разом з тим, він як і раніше мріє зіграти за національну команду Бразилії. "Я мрію про це, але розумію, наскільки це важко... Хоча радує, що останнім часом багато гравців "Шахтаря" потрапило до збірної. Потрібно працювати, розвиватися і, можливо, в один прекрасний день це станеться", - вважає футболіст.

Нагадаємо, раніше про своє бажання грати за збірну України заявляли інші бразильські гравці "Шахтаря" Тайсон і Марлос. Однак після цього Тайсон був заграний за збірну Бразилії, і тепер не зможе виступати за українську національну команду.

Марлос отримає право змінити громадянство на українське в січні 2017 року.