Коноплянка забив другий гол за "Шальке" у Лізі Європи (відео)

Українські футболісти Євген Коноплянка ("Шальке-04", Гельзенкірхен, Німеччина) та Євген Шахов (ПАОК, Афіни, Греція) забили голи за своі команди в сьогоднішніх матчах Ліги Європи, повідомляє УЄФА.

Коноплянка відкрив рахунок на 14-й хвилині матчу "Шальке" і французької "Ніцци", який відбувся в Гельзенкірхені і завершився з рахунком 2:0 на користь німецької команди. Команда українського легіонера займає 1-е місце в турнірній таблиці Групи І, де разом з російським "Краснодаром" гарантувала собі вихід в плей-офф турніру, 1/16 фіналу.

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Загалом, це вже четвертий гол Коноплянки за німецьку команду, і другий гол у матчах Ліги Європи.

У свою чергу Шахов на 5-й хвилині відкрив рахунок у матчі в італійській Флоренції, де ПАОК обіграв у гостях "Фіорентину" з рахунком 3:2. У ПАОК 7 очок у турнірній таблиці Групи J, де лідирує "Фіорентина" (10), друге місце у азербайджанського "Карабаху" (7), який випереджає ПАОК за перевагою в очних зустрічах, а у чеського "Слована" (Ліберець) - 4 бали.

Для Шахова цей гол став першим у футболці грецької команди.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Шахтар" обіграв турецький "Коньяспор" (4:0), здобувши п'яту перемогу поспіль в турнірі, а "Зоря" програла іншому турецького клубу "Фенербахче" (0:2) і втратила шанси на продовження боротьби у весняній частині єврокубків.

Груповий етап Ліги Європи завершиться матчами 6-го туру, який відбудеться 8 грудня.