"Шахтар" розгромив "Коньяспор" і здобув п'яту перемогу поспіль у Лізі Європи

У Львові завршился матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Шахтар" обіграв з великим рахунком турецький "Коньяспор" та здобув, таким чином, п'яту поспіль перемогу у турнірі.

Матч завершився з рахунком 4:0.

Гірники впевнено провели матч, маючи перевагу з самого початку гри.

Вперше гірники реалізували свою перевагу вже на 10-й хвилині, коли гол у свої ворота забив гравець "Фенербахче" Абдюлкерім Бардакджи . Бернард навісив справа, воротар пішов на м'яч, але Бардакджи випередив його і підставив груди - м'яч влетів у порожні ворота. А за 26 хвилин, на 36-й, перевагу гірників в рахунку подвоїв бразилець Дентіньо. Його співвітчизник Бернард дав пас на хід Тайсону, той не став прискорюватися, почекав партнерів і видав пас у вільну зону. Дентіньо набіг і в дотик завдав обвідного удару під дальню штангу - 2:0.

У другому таймі на 66-й хвилині відзначився Едуардо Да Сілва, який довів рахунок до великого. Срна навісив зі штрафного справа, Едуардо вистрибнув вище всіх і головою з лінії воротарського пробив під дальню штангу. А на 74-й хвилині удар Бернарда підбив підсумок цього матчу. Борячук зі своєї половини віддав пас на хід, Бернард стартував від центральної лінії, втік один на один і технічно перекинув вийшов з воріт голкіпера.

Таким чином, "гірники" набрали 15 очок і продовжують йти без втрат у груповому турнірі Ліги Європи. Місце у плей-офф турніру - 1/16 фіналу, гірники забронювали собі ще за підсумками попереднього туру змагань.