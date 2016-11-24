Вернидуб: "Зоря" повністю переграла "Фенербахче" в першому таймі, але не змогла забити

Головний тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб поділився своїм враженням від гри луганчан проти турецького «Фенербахче» на післяматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт луганської команди.

"Думаю, що тим глядачам, які прийшли на стадіон підтримати «Фенербахче» гра сподобалася, як з боку своєї команди, так і з нашого боку. Постаралися показати хорошу гру. Особливо в першому таймі. Моя думка – ми повністю перегравали суперника в першій половині матчу, але не змогли забити. У другому таймі була рівна гра до пропущеного м'яча. Після того, як пропустили, мабуть десь стався надлом. Пропустили другий. Хоча, пропустивши вдруге, ми все одно йшли вперед в надії забити гол. Не вийшло. Це спорт. Хтось виграє, а хтось програє. Від усієї душі вітаю «Фенербахче» з перемогою і бажаю дійти до фіналу", - зазначив тренер української команди.

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А говорячи про те, яким буде завдання команди на матч проти «Манчестер Юнайтед», який не має для луганчан ніякого турнірного значення, Вернидуб відповів: "Всі квитки продані на цей матч. Буде аншлаг. Нам би дуже хотілося зіграти цю гру як можна краще. Потрібно, як мінімум, не програти і допомогти тим самим «Фенербахче» пройти далі. На даний момент, вважаю, що стамбульський клуб заслуговує цього більше. Хоча гра, безумовно, очікується нелегка. У МЮ буде привід прилетіти в Одесу основним складом. Їм не можна ризикувати".

Як повідомляв УНІАН, "Зоря" програла "Фенербахче" з рахунком 0:2 і достроково, за тур до кінця змагань, втратила всі шанси на продовження боротьби у весняній частині змагань, 1/16 фіналу.