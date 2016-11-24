Вернидуб: "Зоря" повністю переграла "Фенербахче" в першому таймі, але не змогла забити
Головний тренер луганської команди прокоментував гру Ліги Європи.
Головний тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб поділився своїм враженням від гри луганчан проти турецького «Фенербахче» на післяматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт луганської команди.
"Думаю, що тим глядачам, які прийшли на стадіон підтримати «Фенербахче» гра сподобалася, як з боку своєї команди, так і з нашого боку. Постаралися показати хорошу гру. Особливо в першому таймі. Моя думка – ми повністю перегравали суперника в першій половині матчу, але не змогли забити. У другому таймі була рівна гра до пропущеного м'яча. Після того, як пропустили, мабуть десь стався надлом. Пропустили другий. Хоча, пропустивши вдруге, ми все одно йшли вперед в надії забити гол. Не вийшло. Це спорт. Хтось виграє, а хтось програє. Від усієї душі вітаю «Фенербахче» з перемогою і бажаю дійти до фіналу", - зазначив тренер української команди.
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А говорячи про те, яким буде завдання команди на матч проти «Манчестер Юнайтед», який не має для луганчан ніякого турнірного значення, Вернидуб відповів: "Всі квитки продані на цей матч. Буде аншлаг. Нам би дуже хотілося зіграти цю гру як можна краще. Потрібно, як мінімум, не програти і допомогти тим самим «Фенербахче» пройти далі. На даний момент, вважаю, що стамбульський клуб заслуговує цього більше. Хоча гра, безумовно, очікується нелегка. У МЮ буде привід прилетіти в Одесу основним складом. Їм не можна ризикувати".
Як повідомляв УНІАН, "Зоря" програла "Фенербахче" з рахунком 0:2 і достроково, за тур до кінця змагань, втратила всі шанси на продовження боротьби у весняній частині змагань, 1/16 фіналу.