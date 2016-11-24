Донецький "Шахтар" є безумовним фаворитом у сьогоднішньому матчі з "Коньяспором"

Донецький "Шахтар" є фаворитом домашнього матчу Ліги Європи проти турецького "Коньяспор". Про це свідчать котирування в різних букмекерських конторах світу.

На перемогу віце-чемпіонів України можна поставити з коефіцієнтами до 1,33, в той час як шанси на виграш "Коньяспор" оцінюються до 12,00. На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами до 6,10.

Гра 5-го туру групового турніру Ліги Європи між "Шахтарем" і "Коньяспором" відбудеться сьогодні, 24 листопада, на стадіоні "Арена Львів". Початок зустрічі - 20:00.

Раніше "Шахтар" вже гарантував собі вихід в плей-офф Ліги Європи з першого місця в групі. Головний тренер "гірників" Пауло Фонсека на передматчевій прес-конференції заявив, що в зустрічі з "Коньяспором" може провести ротацію футболістів.