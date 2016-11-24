Новий рейтинг ФІФА: Україна залишилася на 29-му місці, Росія досягла власного дна

Збірна України залишилася на 29-му місці в рейтингу національних команд ФІФА. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Протягом останнього місяця збірна України виграла два матчі - у Фінляндії у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2018 року, а також у Сербії в товариській зустрічі.

Лідером рейтингу залишилася збірна Аргентини, а на друге місце вийшла команда Бразилії, яка обійшла Німеччину. Далі йдуть Чилі, Бельгія, Колумбія, Франція, Португалія, Уругвай та Іспанія.

Серед країн Топ-50 найбільшого прогресу досягла команда Ірландії, яка піднялася з 33-го на 23-е місце.

Також зазначимо, що збірна Росії встановила власний антирекорд в рейтингу ФІФА, опустившись з 53-го на 55-й рядок таблиці. На показник команди РФ вплинула поразка від збірної Катару в товариському матчі.