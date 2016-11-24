Італійська поліція не пустила десятки фанів "Динамо" на матч проти "Наполі"
11:29, 24 листопада 2016Футбол
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Українські вболівальники провели ніч у відділку поліції і були випущені близько п'ятої ранку.
86 фанів "Динамо" не змогли потрапити на футбол в Неаполі / ФК "Динамо"
86 українських вболівальників не змогли потрапити на матч Ліги чемпіонів "Наполі" – "Динамо". Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст телеканалу "2+2 Роман Бебех.
"86 українських фанів до футболу в Неаполі не доїхали. В цей час вони були у відділку. Відпустили їх близько 5 ранку завдяки зусиллям нашого консула", – написав Бебех.
Нагадаємо, напередодні матчу "Наполі" – "Динамо" два українських вболівальника постраждали в результаті збройного нападу з ножами з боку невідомих.
Матч "Наполі" - "Динамо" завершився внічию 0:0. Київська команда втратила шанси продовжити виступи в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів або Ліги Європи.
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