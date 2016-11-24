Ярмоленко: Якби у складі "Динамо" був Марадона, перемогли б "Наполі"

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко вважає, що йому та його партнерам по команді не має бути соромно за вчорашню гру проти "Наполі" (0:0). Слова футболіста наводить офіційний сайт "Динамо".

"Вважаю, ми виглядали дуже гідно на тлі такого суперника. Нам не має бути соромно за свою гру. Думаю, наші вболівальники залишилися задоволені. Ми грали агресивно, намагалися пресингувати. Звичайно, не завжди це виходило, але вважаю, що зіграли ми сьогодні непогано. В атаці, звісно, не все виходило, хоч і були передумови для хороших дій попереду. Але десь не вистачало останнього пасу, десь хтось з нас брав невірне рішення. Але, повторюся, в цілому, як мені здалося, грали ми сьогодні гідно", — вважає Ярмоленка.

"Я віддав всі сили. Намагався, як і всі хлопці, забити м'яч, здобути три очки для "Динамо". Але, на жаль, я - не Марадона. А от якщо б у нас в складі сьогодні був Марадона, то, впевнений, ми б перемогли", - додав він.

Ярмоленко також резюмував виступ "Динамо" в Лізі чемпіонів. На його думку, київська команда могла б виступити краще в цьому турнірі.

"Напевно, в цій Лізі чемпіонів ми виступили не так, як усім хотілося б. Не хочу зараз аналізувати причини цього, але, вважаю, що ми могли і повинні були виступити набагато краще. Упевнений, в останньому матчі групової стадії віддамо на полі всі сили і спробуємо порадувати наших уболівальників перемогою в Лізі чемпіонів".

Нагадаємо, вчора в Неаполі "Динамо" зіграло з "Наполі" внічию 0:0 і втратило шанси продовжити виступи в єврокубках - Лізі чемпіонів або Лізі Європи - наступної весни.