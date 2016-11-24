Ребров: "Суперник не дозволив нам проводити контратаки, які ми планували"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував гру 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі", повідомляє SportArena.

«Сьогодні у нас грало досить молодих хлопців, і це великий досвід для них. Я подякував хлопцям у роздягальні. Думаю, цей досвід у Лізі чемпіонів неоціненний. Ніхто не скаже, що ми намагалися зберегти нічию або грали на 0:0», — сказав Ребров в інтерв'ю телеканалу Футбол 2.

«Ми намагалися грати, хоча протистояли дуже серйозній команді, яка гідно представляє Італію в Лізі чемпіонів. Завдяки збалансованій грі в атаці і обороні такій команді ми практично не дозволили створити моменти», - підкреслив тренер.

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«У другому таймі ми намагалися пресингувати, і були моменти, коли ми відбирали м'ячі. Були проблеми з виходом далі, не завжди ми використовували простір. Ми грали проти дуже хорошої команди, і сьогодні ми здобули очко, незважаючи на те, що воно нам не допомогло», - додав фахівець.

«Наполі – це команда, яка грає дуже інтенсивно, і при втраті м'яча відразу намагається накривати. Напевно, суперник не дозволив нам проводити контратаки, які ми планували», — зазначив Ребров.

Як повідомляв УНІАН, не зумівши переграти "Наполі", київське "Динамо" втратило всі шанси на вихід в плей-офф єврокубків. Зазначимо, що на цей поєдинок у складі біло-синіх вийшло відразу 10 українців. Єдиним легіонером був хорватський захисник Домагой Віда.

Після п'яти турів групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" займає останнє 4-е місце в групі, набравши всього 2 очки. Останній матч турніру команда Реброва зіграє 6 грудня проти турецького "Бешикташа".