Ліга чемпіонів. "Барселона" і "Манчестер Сіті" вийшли в плей-офф, "Баварія" програла в Ростові (результати матчів)
Сьогодні в рамках 5-го туру групового турніру ЛЧ свої матчі провели команди з груп A, B, C і D.
Група А:
Арсенал (Англія) - ПСЖ (Франція) - 2:2 (1:1)
Голи: Жиру (45, з пенальті), Вератті (60, у свої ворота) - Кавані (18), Івобі (77, в свої ворота).
Лудогорець (Болгарія) - Базель (Швейцарія) - 0:0 (0:0)
Становище команд:
1. ПСЖ - 11;
2. Арсенал - 11;
3. Лудогорець - 2;
4. Базель - 2.
Група В:
Бешикташ (Туреччина) - Бенфіка (Португалія) - 3:3 (0:3)
Голи: Ченк Тосун (58), Куарежма (83, з пенальті), Абубакар (89) - Гедеш (10), Нелсіньо (25), Фейса (31).
Наполі (Італія) - Динамо (Україна) - 0:0 (0:0)
Становище команд:
1. Наполі - 8;
2. Бенфіка - 8.
3. Бешикташ - 7;
4. Динамо - 2;
Група С:
Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - Манчестер Сіті (Англія) - 1:1 (1:1)
Гол: Раффаель (23) - Давід Сілва (45).
Селтік (Шотландія) - Барселона (Іспанія) - 0:2 (0:1)
Гол: Мессі (24, 56, з пенальті).
Становище команд:
1. Барселона - 12;
2. Манчестер Сіті - 8;
3. Боруссія М - 5.
4. Селтік - 2;
Група D:
Ростов (Росія) - Баварія (Німеччина) - 3:2 (1:1)
Голи: Азмун (44), Полоз (50), Нобоа (67) - Дуглас Коста (35), Бернат (52).
Атлетіко (Іспанія) - ПСВ (Нідерланди) - 2:0 (0:0)
Голи: Гамейро (55), Грізманн (66).
Становище команд:
1. Атлетіко - 15;
2. Баварія - 9;
3. Ростов - 1;
4. ПСВ - 1.
Нагадаємо, раніше десять команд вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів.