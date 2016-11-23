Ліга чемпіонів. "Барселона" і "Манчестер Сіті" вийшли в плей-офф, "Баварія" програла в Ростові (результати матчів)

Група А:

Арсенал (Англія) - ПСЖ (Франція) - 2:2 (1:1)

Голи: Жиру (45, з пенальті), Вератті (60, у свої ворота) - Кавані (18), Івобі (77, в свої ворота).

Лудогорець (Болгарія) - Базель (Швейцарія) - 0:0 (0:0)

Становище команд:

1. ПСЖ - 11;

2. Арсенал - 11;

3. Лудогорець - 2;

4. Базель - 2.

Група В:

Бешикташ (Туреччина) - Бенфіка (Португалія) - 3:3 (0:3)

Голи: Ченк Тосун (58), Куарежма (83, з пенальті), Абубакар (89) - Гедеш (10), Нелсіньо (25), Фейса (31).

Наполі (Італія) - Динамо (Україна) - 0:0 (0:0)

Становище команд:

1. Наполі - 8;

2. Бенфіка - 8.

3. Бешикташ - 7;

4. Динамо - 2;

Група С:

Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - Манчестер Сіті (Англія) - 1:1 (1:1)

Гол: Раффаель (23) - Давід Сілва (45).

Селтік (Шотландія) - Барселона (Іспанія) - 0:2 (0:1)

Гол: Мессі (24, 56, з пенальті).

Становище команд:

1. Барселона - 12;

2. Манчестер Сіті - 8;

3. Боруссія М - 5.

4. Селтік - 2;

Група D:

Ростов (Росія) - Баварія (Німеччина) - 3:2 (1:1)

Голи: Азмун (44), Полоз (50), Нобоа (67) - Дуглас Коста (35), Бернат (52).

Атлетіко (Іспанія) - ПСВ (Нідерланди) - 2:0 (0:0)

Голи: Гамейро (55), Грізманн (66).

Становище команд:

1. Атлетіко - 15;

2. Баварія - 9;

3. Ростов - 1;

4. ПСВ - 1.

Нагадаємо, раніше десять команд вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів.