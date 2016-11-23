"Динамо" зіграло внічию з "Наполі" та втратило шанси на плей-офф єврокубків

В італійському Неаполі завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Наполі" приймав київське "Динамо" і зіграв внічию - 0:0.

Гра здебільшого проходила в невисокому темпі з невеликою територіальною та ігровою перевагою господарів поля. Найбільш активними у гостей були Хосе Марія Кальєхон і Маноло Габбіадіні, який вийшов на заміну на 66-й хвилині і створив чимало проблем у воріт "Динамо" в кінцівці гри.

Кияни, в свою чергу, трохи осміліли в самій кінцівці матчу і мали ряд небезпечних момент. Зокрема, кілька флангових прострілів, після обіграшів гравців італійського клубу, здійснив у чужу штрафну Андрій Ярмоленко. Тим не менш, у підсумку команди жодного разу не вразили ворота один одного.

В іншому матчі групи турецький "Бешикташ" і португальська "Бенфіка" зіграли внічию - 3:3.

Таким чином, за тур до закінчення змагань, в турнірній таблиці Групи В, у "Бенфіки" та "Наполі" за 8 очок, "Бешикташа" - 7, "Динамо" - 2.

В останньому єврокубковому матчі сезону 2016/17, який вже нічого не буде вирішувати для "Динамо" з турнірної точки зору, 6 грудня команда прийме на своєму полі столичного НСК "Олімпійський" стамбульський "Бешикташ".