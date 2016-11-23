У стартовий склад "Динамо" на матч з "Наполі" потрапили відразу 10 українців

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров виставив в основному складі команди на матч проти італійського "Наполі" відразу 10 українських футболістів, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Єдиним легіонером "Динамо", який розпочне матч в Неаполі, став хорватський захисник Домагой Віда. Ймовірно, саме він виведе партнерів на поле в якості капітана команди.

Також зазначимо, що вперше в стартовому складі "Динамо" на матчі Ліги чемпіонів з'являться півзахисник Віктор Циганков і форвард Артем Бесєдін.

Повністю основний склад "Динамо" виглядає так:

72. Артур Рудько, 9. Микола Морозюк, 34. Євген Хачеріді, 24. Домагой Віда, 27. Євген Макаренко, 17. Сергій Рибалка, 10. Андрій Ярмоленко, 16. Сергій Сидорчук, 19. Денис Гармаш, 19. Віктор Циганков, 41. Артем Бесєдін.

Нагадаємо, матч "Наполі" - "Динамо" відбудеться сьогодні на неапольському стадіоні "Сан-Паоло". Початок зустрічі - 21:45.