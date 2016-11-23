Тренер "Фенербахче" Адвокат: "Зоря" дуже сильна і добре організована команда"

Головний тренер «Фенербахче» знаменитий голландський фахівець Дік Адвокат напередодні матчу з луганською "Зорею" високо оцінив суперника і передрік своїй команді непростий матч, повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

«Зоря» дуже сильна і добре організована команда. У них є гравці «Шахтаря». Багато молодих хлопців. «Зоря» - високопрофесійна команда, яка йде в лідируючій трійці внутрішнього чемпіонату. Думаю, що 1:1 в Одесі – це хороший рахунок для нас. Завтра нам буде непросто", - зазначив Адвокат.

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Тим не менш, тренер упевнений в успіху своїх підопічних: "Якщо нам вдасться перемогти завтра, то ми зробимо великий крок до плей-офф Ліги Європи. В останньому турі нам доведеться зіграти проти «Феєноорда», тому хотілося б перемогти завтра. У нас в обоймі 22 гравця, тому будемо дивитися на тих, хто готовий грати, а кому слід відпочити. Мені було потрібно 6 тижнів, для того, щоб повністю пізнати команду і гравців. Спочатку у нас не все виходило. Але зараз ми набрали хід. Добре виглядаємо в чемпіонаті і можемо вийти в плей-офф Ліги Європи. Сподіваюся на те, що рахунок після завтрашньої гри повністю нас задовольнить".

Як повідомляв УНІАН матч "Фенербахче" - "Зоря" відбудеться в Стамбулі в четвер, 24 листопада. Початок гри о 18.00 за київським часом.