Вернидуб: "Постараємося піднести "Фенербахче" сюрприз"

Головний тренер луганської «Зорі Юрій Вернидуб відповів на питання журналістів на традиційній передматчевій прес-конференції напередодні гри проти турецького «Фенербахче», повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

"Багато говорять і пишуть, що у «Зорі» немає шансів. Я з цим не погоджуся. Поки є хоч найменший шанс, потрібно пам'ятати про це, виходити і битися до останнього, що ми і постараємося зробити завтра. Чудово розумію, що «Фенербахче» зараз на хорошому ходу. Якщо початок чемпіонату у них «кульгав», то надалі вони «розкочегарилися» і показують досить гарну, швидку, атакуючу гру. Забивають чимало м'ячів. Тим цікавіше буде протистояти їм. Постараємося піднести сюрприз супернику", - почав Вернидуб.

На питання, наскільки змінилися «Зоря» з часу першого матчу двох команд, тренер зауважив: "Всі ігри Ліги Європи для нашої команди – неоціненний досвід. Прекрасно розумію клуби «Фенербахче» і «Манчестер Юнайтед», які, може бути, ставляться до цього турніру не так, як до Ліги чемпіонів. Для нас же це, як кажуть, перший раз у перший клас. Нам попалася дуже сильна група з дуже сильними суперниками. Хлопці стали мудрішими, сильнішими. Завтра якраз той день, коли потрібно вийти на поле і показати, наскільки вони змінилися разом зі мною, як з тренером. Сподіваюся, вся відповідь буде після завтрашньої гри".

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А розмірковуючи про те, що в минулому турі чемпіонату Туреччини «Фенербахче» провело важку зустріч проти «Галатасарая» і буде у суперника втому, зазначив: "Дуже довгий час, якщо не помиляюся, «Фенербахче» не могла обіграти «Галатасарай». Це нарешті сталося. Можна навпаки назвати цю перемогу емоційним підйомом, психологічним. Це додасть сил. Не думаю, що у них буде втома".

Говорячи про «Фенербахче» і про те, кого тренер міг би виділити з суперників, Вернидуб сказав: "Дивлячись на ту гру і на склад, який був у суперника в самому початку чемпіонату, можна сказати, що вони, як і ми використовують практично одних і тих же футболістів для участі в різних турнірах. Обойма складається з 15 футболістів. Не бачу великих змін у складі «Фенербахче». Грають ті ж гравці, які грали проти нас в Одесі. Цих футболістів ми знаємо, вивчили. Команда у них європейського рівня, починаючи від воротаря Деміреля, який є легендою клубу. Захисна лінія практично незмінна. Це гравці хорошого рівня, гравці національної збірної Туреччини, Данії, Словаччини. Центр поля – це мрія. Мрія будь-якого тренера мати у себе в команді таких футболістів. Робін ван Персі набрав шикарну форму, багато забиває. Забив 7 голів. Другий нападник Еменіке. Разом ван Персі вони є лідерами у своїй команді. Є Соуза, Топал. Є Нойштедтер, який, можливо, поки отримує менше ігрової практики. Серйозні фланги – Потук, Шен. Нам буде важко, але ми постараємося зробити все, для того, щоб їм легко завтра не було. Сподіваюся, що ми на правильному шляху і доб'ємося позитивного результату".

А відповідаючи на питання про те, чи були зміни складу в матчі з «Олександрією» обумовлені відпочинком або були інші причини, відповів: "У нас в складі немає зірок. Ми сильні як єдине ціле, як команда. Спробуємо спільними зусиллями створити суперникові проблеми. Як це вийде? Подивимося завтра. Хочу всіх вас запросити на стадіон, повболівати і отримати задоволення від поєдинку. Бажаю командам показати безкомпромісну, гарну і бойову гру".

Як повідомляв УНІАН, матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи "Фенербахче" - "Зоря" відбудеться в Стамбулі в четвер, 24 листопада. Початок гри о 18.00 за київським часом.