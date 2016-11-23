Фонсека: "У грі з "Коньяспором" можлива ротація складу"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека напередодні матчу проти турецького "Коньяспора" дав традиційну прес-конференцію, на якій відзначив, що команда буде як і раніше амбітна, незважаючи на те, що завдання виходу в плей-офф вирішена достроково, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

"Безумовно, гарантоване перше місце дозволяє нам провести певну ротацію, що я і зроблю. Звичайно, кільком гравцям, які не так багато показували себе в Лізі Європи, я дам можливість взяти участь у цьому турнірі. Тим не менш завтра ми побачимо красивий футбол, не втрачаючи ніяких амбіцій", - почав Фонсека.

На питання про те, чи готовий вийти на поле травмований Тарас Степаненко, тренер відповів: "Зрозуміло, що я не можу розповісти вам усе. Завтра побачите. Тарас зараз тут, з нами, буде тренуватися. Подивимося. З ним практично все добре. Не можу сказати, що Тарас готовий на всі сто відсотків, але сьогодні він буде тренуватися з нами. І якщо завтра я вирішу, що Степаненко повинен грати, ви побачите його на полі".

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Говорячи про те, що тренер узяв з собою на прес-конференцію "групу підтримки" - гравців Бернарда і Фреда, Фонсека зауважив: "Я знаю, це не зовсім рядова ситуація. Але, через те, що Дентіньо є супер експертом у прес-конференціях, вони вирішили прийти подивитися на нього і, можливо, чомусь навчитися".

Відповідаючи на питання про те, чи готується до завтрашнього матчу Азеведо, Фонсека зауважив: "Ви всі чудово знаєте, що Марсіо пропустив досить тривалий період. Він поступово повертається, тренується з нами. Але можу сказати точно: ще не прийшов момент вийти завтра. Йому ще потрібен якийсь час".

А говорячи про те, наскільки змінився «Коньяспор» у порівнянні з першим матчем, тренер донецької команди сказав: "Незважаючи на нашу перемогу в Туреччині, у нас були труднощі з цією командою. У неї просто відмінна організація оборони. Зазначу також, що суперник сильний виходом в контратаку. Враховуючи те, що я бачив, «Коньяспор» додає з кожним поєдинком і зустрінеться з нами після двох перемог у турецькому чемпіонаті. Ми ж вийдемо тільки з одним бажанням – перемогти. І поважаємо суперника, розуміючи, що легким матч не буде".

"Можливо, будуть деякі футболісти, які не так часто виходять на поле в цьому турнірі. Але наші ідеї ніяк не зміняться. Всі ці місяці наш стиль залишався тим же, амбіцій у команди не ставало менше, і завтра буде так само", - підсумував Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи "Шахтар" - "Коньяспор" відбудеться 24 листопада у Львові. початок гри о 20.00.